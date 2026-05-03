Formula 1 diluvio a Miami | gara a rischio rinvio?

A Miami, domenica 3 maggio, la Formula 1 si trova di fronte a condizioni meteorologiche avverse. Un forte diluvio ha colpito la zona, sollevando dubbi sulla possibilità di disputare regolarmente il Gran Premio. Le squadre e gli organizzatori stanno monitorando attentamente la situazione, valutando eventuali modifiche al programma della gara. La pioggia intensa ha già causato ritardi e problemi logistici nelle ore precedenti.

(Adnkronos) – Gran Premio di Miami a rischio rinvio? Oggi, domenica 3 maggio, la Formula 1 torna in pista – in diretta tv e streaming – con Andrea Kimi Antonelli che partirà dalla pole position e la Ferrari a inseguire, ma la corsa è da considerarsi in dubbio a causa del maltempo che ha colpito Miami. La gara, inizialmente prevista per le 22 italiane, è stata già anticipata di tre ore, quindi con inizio alle 19, per la tempesta che nelle prossime ore colpirà la Florida, ma la pioggia è già cominciata. Video che arrivano da Miami mostrano infatti una forte pioggia e un cielo nero, condizioni che mettono in dubbio lo svolgersi 'regolare' della gara.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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