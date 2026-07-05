Una sentenza contro l’Italia sulla violenza domestica

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia per aver gestito in modo inadeguato una denuncia di violenza domestica. Secondo la sentenza, le autorità italiane non hanno adottato misure efficaci per proteggere la donna, nonostante le accuse contro il compagno. La decisione si basa su un'analisi delle procedure seguite e delle risposte fornite dalle istituzioni italiane nel caso specifico. La sentenza evidenzia carenze nella tutela delle vittime di violenza domestica.

Per la Corte europea dei diritti dell'uomo le autorità italiane hanno gestito male su più fronti le accuse di una donna contro il compagno La Corte europea per i diritti dell’uomo (CEDU) ha stabilito che le autorità italiane non hanno gestito in maniera adeguata le denunce di violenza domestica e sessuale da parte di una donna contro il suo ex compagno, e che l’Italia dovrà quindi risarcire lei e i suoi due figli per un totale di 60mila euro. Per i giudici della Corte, che è uno dei principali tribunali internazionali, l’Italia ha violato gli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il primo punisce i trattamenti inumani e degradanti, mentre il secondo è volto a tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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La NUOVA VIOLENZA sessuale | Avv. Angelo Greco

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.non capisco..esiste una sentenza..quale è il problema? x.com

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