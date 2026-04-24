Quando casa diventa una minaccia | violenza domestica e giovinezza clandestina nel prog rock degli Psychos
Un brano musicale degli anni passati mette in risalto temi di violenza domestica e giovinezza clandestina attraverso un testo diretto, che presenta un dilemma tra rimanere in un ambiente oppressivo o rischiare di uscire e sopravvivere. La canzone si inserisce nel panorama del prog rock, un genere che spesso affronta argomenti sociali e personali con testi articolati e simbolici. La musica e le parole si intrecciano per creare un messaggio che invita a riflettere su situazioni di tensione e isolamento.
« You can stay here and live by my rules or get outta here and try to stay alive » (« Puoi restare qui e vivere secondo le mie regole, oppure andartene da qui e cercare di restare vivo »). Non è l’incipit di un thriller psicologico né l’inizio di un film horror, ma l’ultimatum che eviscera l’infanzia e consegna un diciottenne all’asfalto di una libertà pagata a carissimo prezzo. Con “ Twisted Youth Freeway ”( distr. Corallo Records per Lotus Music Production ), gli Psychos di Andy Romi caricano il loro progressive rock di una funzione biologica: la sopravvivenza. Mentre il dibattito pubblico sulla violenza domestica continua a infrangersi.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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