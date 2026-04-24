Quando casa diventa una minaccia | violenza domestica e giovinezza clandestina nel prog rock degli Psychos

Un brano musicale degli anni passati mette in risalto temi di violenza domestica e giovinezza clandestina attraverso un testo diretto, che presenta un dilemma tra rimanere in un ambiente oppressivo o rischiare di uscire e sopravvivere. La canzone si inserisce nel panorama del prog rock, un genere che spesso affronta argomenti sociali e personali con testi articolati e simbolici. La musica e le parole si intrecciano per creare un messaggio che invita a riflettere su situazioni di tensione e isolamento.

« You can stay here and live by my rules or get outta here and try to stay alive » (« Puoi restare qui e vivere secondo le mie regole, oppure andartene da qui e cercare di restare vivo »). Non è l’incipit di un thriller psicologico né l’inizio di un film horror, ma l’ultimatum che eviscera l’infanzia e consegna un diciottenne all’asfalto di una libertà pagata a carissimo prezzo. Con “ Twisted Youth Freeway ”( distr. Corallo Records per Lotus Music Production ), gli Psychos di Andy Romi caricano il loro progressive rock di una funzione biologica: la sopravvivenza. Mentre il dibattito pubblico sulla violenza domestica continua a infrangersi.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Quando casa diventa una minaccia: violenza domestica e giovinezza clandestina nel prog rock degli Psychos Notizie correlate "Non morirò così" il podcast sulla violenza domestica nato dalla storia di una donna accolta nel NovareseDal racconto personale di una sopravvissuta a oltre trent’anni di violenze domestiche nasce “Non morirò così”, un podcast di giornalismo narrativo... «Una sera ho pensato: quando torna dal lavoro mi ammazza. Ho preso i miei figli e sono corsa a denunciare». Storia di Luisa, sopravvissuta alla violenza domesticaLa volta successiva il pretesto per dare in escandescenza è un altro: una giornata storta in ufficio, un malumore con i vicini, una canna finita...