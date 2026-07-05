Un weekend di mare | 300 euro a famiglia

Nel pieno dell’alta stagione estiva, il costo di un weekend al mare per una famiglia si aggira intorno ai 300 euro. A Portonovo, il 4 luglio, i prezzi di ombrelloni e lettini sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente, ma le spese complessive sono aumentate a causa di altri costi. La spesa complessiva include anche cibo, bevande e altri servizi, che contribuiscono a far salire la cifra totale.

Portonovo 4 luglio. Siamo entrati nel pieno dell’ alta stagione estiva. L’ ombrellone e il lettino mantengono un prezzo invariato rispetto al 2025 ma il vero problema è tutto il resto. Certo chi viene da Ancona e zone limitrofe deve aggiungere solo il parcheggio, che per una giornata di mare oscilla sugli 11 euro, ma chi invece viene da più lontano deve sommare i costi della benzina e della eventuale autostrada. Se a questo aggiungiamo il costo per due lettini e ombrellone, la forbice va dai 35 ai 50 euro giornalieri, una famiglia di quattro persone per godersi la baia in un fine settimana, deve avere nel portafoglio minimo 300 euro a disposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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