Durante il fine settimana, Venezia ha registrato un afflusso di turisti molto elevato, con circa 300 corse aggiuntive di mezzi di trasporto pubblico e taxi per far fronte alle numerose richieste. Le code ai canali sono state particolarmente intense, soprattutto nel pomeriggio di sabato. La gestione del flusso di visitatori è stata coordinata da un team dedicato, che ha organizzato le corse extra per evitare che il sistema di trasporto pubblico si sovraccaricasse.

? Cosa scoprirai Come hanno gestito le code ai canali durante il picco di sabato?. Chi ha coordinato le centinaia di corse extra per evitare il collasso?. Perché la pressione sui trasporti è aumentata così tanto questo weekend?. Quali strategie useranno per bilanciare turisti e residenti nelle prossime feste?.? In Breve Oltre 300 corse extra gestite da Actv tra il 1 e il 3 maggio 2026.. Picco di spostamenti registrato sabato 2 maggio tra Canal Grande e Giudecca.. Forte afflusso verso Marghera per manifestazioni sindacali e Venezia Comics a Forte Marghera.. Personale di manutenzione e centrali operative hanno coordinato la sicurezza dei natanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, weekend di folla: 300 corse extra per gestire il traffico

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