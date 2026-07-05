Un topo in giro all'Aeroporto di Napoli-Capodichino stupore ai check-in E i turisti girano video

Notizia in breve

Un topo è stato avvistato nell’area check-in dell’aeroporto di Napoli-Capodichino, suscitando sorpresa tra i presenti. Turisti hanno iniziato a girare video dell’animale, mentre le agenzie di viaggi hanno commentato la presenza come segno di degrado. Non sono stati riportati interventi immediati o interventi di disinfestazione. La presenza dell’animale ha causato disagio tra i passeggeri in attesa.