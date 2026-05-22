Centinaia di persone in coda fuori l'aeroporto di Capodichino | non c'è nemmeno un taxi o un Alibus

Nella serata di ieri, all'esterno dell'aeroporto di Capodichino, si è formata una lunga fila di persone che aspettavano di partire o di arrivare. La coda si estendeva per diversi metri e contava centinaia di individui. Durante il momento, non si sono visti taxi né autobus Alibus disponibili per il trasporto dei passeggeri. La mancanza di mezzi pubblici e privati ha creato disagi tra chi si trovava in attesa fuori dall’aeroporto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui