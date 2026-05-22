Centinaia di persone in coda fuori l'aeroporto di Capodichino | non c'è nemmeno un taxi o un Alibus

Da fanpage.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, all'esterno dell'aeroporto di Capodichino, si è formata una lunga fila di persone che aspettavano di partire o di arrivare. La coda si estendeva per diversi metri e contava centinaia di individui. Durante il momento, non si sono visti taxi né autobus Alibus disponibili per il trasporto dei passeggeri. La mancanza di mezzi pubblici e privati ha creato disagi tra chi si trovava in attesa fuori dall’aeroporto.

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Una coda di svariati metri, centinaia di persone in attesa, nella serata di ieri, all'esterno dell'aeroporto di Capodichino: nemmeno l'ombra di un taxi o di un Alibus. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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