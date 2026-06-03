Un succiacapre all'aeroporto di Capodichino a Napoli | messo in salvo il rarissimo uccello migratore

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un succiacapre, uccello migratore molto raro, è stato trovato all’interno di un hangar all’aeroporto di Capodichino. L’uccello si era rifugiato tra le strutture dedicate alla manutenzione degli aerei. Gli operatori aeroportuali hanno immediatamente intervenuto per mettere in salvo l’esemplare. Dopo il recupero, il succiacapre è stato trasferito in un centro di recupero faunistico. Nessun danno è stato segnalato all’animale né all’aeroporto.

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Un esemplare di succiacapre, una rarissima specie migratoria, si era rifugiato all'interno di uno degli hangar destinati alla manutenzione degli aerei. L'uccello era incapace di volare e versava in condizioni di evidente difficoltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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