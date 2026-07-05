Un razzo americano risalente alla Seconda guerra mondiale è stato scoperto questa mattina nel parcheggio di un ristorante in via Sillaro, nel comune di Casalfiumanese. Il proiettile è stato fatto brillare in una cava di Imola. La zona è stata evacuata durante le operazioni di messa in sicurezza. Il razzo è stato ritrovato a pochi metri dalla superficie e poi fatto detonare in modo controllato.

Un razzo americano risalente alla Seconda guerra mondiale è stato rinvenuto nella mattinata di oggi nel parcheggio di un ristorante in via Sillaro, nel territorio comunale di Casalfiumanese. Su richiesta della Prefettura di Bologna sono intervenuti gli artificieri del Reggimento genio ferrovieri dell’Esercito, che hanno effettuato le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’ordigno. Nel corso dell’intervento il team specialistico ha identificato il residuato bellico come un razzo M6A1 HEAT di fabbricazione statunitense, risalente al Secondo conflitto mondiale. Dopo essere stato messo in sicurezza, l’ordigno è stato trasportato nel pomeriggio alla cava di Imola, dove è stato distrutto mediante brillamento in condizioni di massima sicurezza. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Un razzo americano della Seconda guerra mondiale trovato nel parcheggio di un ristorante: fatto brillare nella cava di Imola

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The 'Bizarre' American Rocket Launcher That Could Flatten an Entire Village in Minutes

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Razzo americano della Seconda guerra mondiale trovato in un parcheggio nel Bolognese x.com

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