La bomba risalente alla seconda guerra mondiale, trovata durante gli scavi per la Ciclovia Tirrenica vicino a Talamone, è stata disinnescata e fatta brillare questa mattina nella cava del Priorato. L’operazione si è conclusa con successo poco prima di mezzogiorno. La bomba, di grande diametro, era stata rinvenuta nel corso dei lavori di costruzione. Nessun ferito o danno è stato segnalato.

ORBETELLO – Operazione riuscita: è stata disinnescata, stamani, 24 maggio 2026, poco prima di mezzogiorno, la bomba inesplosa, risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuta nei pressi di Talamone, nel comune di Orbetello (Grosseto), durante gli scavi effettuati per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica. La bomba, di circa 215 Kg, di cui 66 di tritolo, è stata fatta brillare nel pomeriggio, intorno alle 15, nella cava del Priorato. In capo al Comune di Orbetello le attività di protezione civile, i cui responsabili hanno coordinato l’evacuazione e imposto le limitazioni al traffico. “Tutte le operazioni si sono svolte con ordine e rapidità – sottolinea il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti – ringraziamo gli artificieri dell’Esercito Italiano, effettivi al Genio Ferrovieri, per la professionalità e la disponibilità”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Orbetello: bomba della guerra disinnescata e fatta brillare nella cava del Priorato. Operazione riuscita

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