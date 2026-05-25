Un ordigno della seconda guerra mondiale a Talamone è stato disinnescato e successivamente fatto brillare. L’intervento ha richiesto l’intervento di artificieri, forze di protezione civile e forze operative locali. La bomba è stata portata in un’area sicura e fatta esplodere in modo controllato, senza causare danni o feriti. La procedura si è conclusa con successo, garantendo la sicurezza dell’area interessata.

ORBETELLO (GR)- Disinnescata e fatta brillare con successo una b omba della seconda guerra mondiale a Talamone, un intervento che ha coinvolto artificieri, protezione civile e forze operative sul territorio. Le attività si sono concluse ieri, domenica 24 maggio, senza problemi. L’ordigno bellico è emerso nei giorni scorsi durante gli scavi per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica. Il ritrovamento ha fatto scattare subito le procedure di sicurezza necessarie per proteggere residenti e aree circostanti. Le operazioni avviate all’alba. Gli operatori hanno iniziato le attività sin dalle prime ore della mattina. Sul posto sono arrivati gli artificieri dell’Esercito Italiano del Genio Ferrovieri, incaricati del delicato intervento sul residuato bellico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Bomba della seconda guerra mondiale a Talamone, ordigno disinnescato e fatto brillare

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Ordigni della Seconda guerra mondiale disinnescati nel Salernitano: intervento unico nel suo genere

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comunque domani devono far esplodere una bomba inesplosa della seconda guerra mondiale :0 x.com

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