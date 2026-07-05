Un quarto di secolo di Anima Mundi Sette concerti in piazza dei Miracoli | L’arte protagonista sotto la Torre
Dal 8 settembre al 2 ottobre, sette concerti di musica sacra si tengono in piazza dei Miracoli, celebrando il 25° anniversario di Anima Mundi. La rassegna, organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana con il supporto della Fondazione Pisa, porta in scena esibizioni in uno degli spazi più suggestivi della città. L’evento si presenta come uno dei principali appuntamenti europei dedicati alla musica religiosa.
La musica sacra è pronta a risuonare in piazza dei Miracoli. Dall’8 settembre al 2 ottobre torna Anima Mundi, la rassegna dell’ Opera della Primaziale Pisana (Opa) con il contributo di Fondazione Pisa, che nel festeggiare il suo quarto di secolo si conferma uno tra i più importanti appuntamenti europei sul tema. La XXV edizione, curata dal direttore artistico Trevor Pinnock e che ha ricevuto il patricinio di Comune e Dicastero per la Cultura e l’Educazione, offre sette concerti fra la Cattedrale e il Camposanto: quattro grandi appuntamenti sinfonico-corali nella prima, alternati a tre serate altrettanto preziose, nel secondo, con interpreti e complessi celebri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
'Dalla Torre a La Rocca': le iconiche Fiat 500 in tour da Piazza dei Miracoli a VicopisanoLe Fiat 500, celebri per il loro fascino intramontabile, stanno attraversando un percorso che va da Piazza dei Miracoli a Vicopisano.
Giovane sul tetto del museo di Piazza dei Miracoli: salvataggio davanti gli occhi dei turistiUn giovane di 22 anni è salito sul tetto del Museo dell'Opera del Duomo, vicino alla Torre di Pisa, questa mattina del 2 giugno.
Temi più discussi: sito ufficiale – ANIMA MUNDI 2026 XXV EDIZIONE; Un quarto di secolo di Anima Mundi. Sette concerti in piazza dei Miracoli: L’arte protagonista sotto la Torre; Anima Mundi festeggia 25 anni: in programma sette concerti tra Cattedrale e Camposanto; PISA - Anima Mundi festeggia 25 anni con sette concerti.
Un quarto di secolo di Anima Mundi. Sette concerti in piazza dei Miracoli: L’arte protagonista sotto la TorreDall’8 settembre al 2 ottobre torna la XXV edizione della rassegna a ingresso gratuito dell’Opera Primaziale. Grandi nomi internazionali: Gardiner, Pinnock, Battiato, Haydn e altri in un programma dal ... lanazione.it
MARC BLOCH, LO STORICO CHE I NAZISTI NON RIUSCIRONO A ZITTIRE Il 16 giugno 1944, in un campo nei pressi di Saint-Didier-de-Formans, vicino a Lione, i nazisti fucilarono Marc Bloch. Aveva cinquantasette anni, era uno dei più grandi storici del mon facebook
Anima Mundi fa 25 anni, sette concerti a PisaFondata un quarto di secolo fa, Anima Mundi giunge quest’anno alla XXV edizione confermandosi uno tra i più importanti appuntamenti europei di musica sacra. L’edizione 2026, in programma dall’8 settem ... toscanaoggi.it