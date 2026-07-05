La musica sacra è pronta a risuonare in piazza dei Miracoli. Dall’8 settembre al 2 ottobre torna Anima Mundi, la rassegna dell’ Opera della Primaziale Pisana (Opa) con il contributo di Fondazione Pisa, che nel festeggiare il suo quarto di secolo si conferma uno tra i più importanti appuntamenti europei sul tema. La XXV edizione, curata dal direttore artistico Trevor Pinnock e che ha ricevuto il patricinio di Comune e Dicastero per la Cultura e l’Educazione, offre sette concerti fra la Cattedrale e il Camposanto: quattro grandi appuntamenti sinfonico-corali nella prima, alternati a tre serate altrettanto preziose, nel secondo, con interpreti e complessi celebri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un quarto di secolo di Anima Mundi. Sette concerti in piazza dei Miracoli: "L’arte protagonista sotto la Torre"

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