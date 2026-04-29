' Dalla Torre a La Rocca' | le iconiche Fiat 500 in tour da Piazza dei Miracoli a Vicopisano

Da pisatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Fiat 500, celebri per il loro fascino intramontabile, stanno attraversando un percorso che va da Piazza dei Miracoli a Vicopisano. Il tour, che coinvolge alcune delle località più rappresentative della zona, si svolge tra il monumento simbolo della città e le colline del Lungomonte Pisano, offrendo agli appassionati l’opportunità di ammirare queste vetture in ambientazioni diverse e suggestive.

Da un lato la cornice monumentale di Piazza dei Miracoli e le bellezze paesaggistiche del Lungomonte Pisano. Dall'altro l'intramontabile fascino di un mito senza tempo come quello della Fiat 500. Uno spettacolare connubio che darà vita domenica 10 maggio al 1° Raduno Fiat 500 “Dalla Torre a La.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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