MILANO – , uscito a mezzanotte del 4 luglio, è il regalo per il marito Goffredo Cerza nel giorno del loro matrimonio. Presentato con un’esibizione live davanti agli invitati, il progetto è stato pensato per l’occasione ed è pubblicato da LA15 e firmato dal produttore Michele Canova insieme a Pietro Ficthner. Il lavoro nasce da un percorso di scrittura intimo e sincero, pensato come dono d’amore per il marito Goffredo, al suo fianco da quasi dieci anni. «Questo EP non nasce dal desiderio di fare musica, ma dal bisogno di dare una forma a ciò che esisteva già: appunti, notti insonni, paure e amore. Un regalo speciale per il nostro matrimonio diventato il racconto imperfetto e sincero di una vita insieme. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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© Lopinionista.it - “Un giorno di festa”, il primo Ep di Aurora Ramazzotti

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Un regalo stupendo, Un giorno di festa è il primo Ep di Aurora Ramazzotti uscito a mezzanotte

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