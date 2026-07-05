Aurora Ramazzotti il primo Ep è il regalo di nozze per Goffredo | una storia d' amore diventata musica

Aurora Ramazzotti ha dedicato al marito il suo primo EP, come regalo di nozze. L’album riflette quasi dieci anni di relazione, includendo momenti di distanza, crisi e l’arrivo del figlio Cesare. La cantante ha scelto di esprimere attraverso la musica le esperienze condivise, senza optare per oggetti materiali. La coppia si è sposata recentemente, e il progetto musicale rappresenta un omaggio alla loro storia.

Non un gioiello, una lettera o un oggetto da conservare. Per il giorno del matrimonio con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti ha scelto un regalo capace di racchiudere quasi dieci anni di vita insieme: le loro notti, le distanze, le crisi, la quotidianità e la rivoluzione portata dall'arrivo del figlio Cesare. Ha trasformato tutto in musica e lo ha consegnato al marito davanti agli invitati. "Un giorno di festa", il primo Ep di Aurora, è uscito a mezzanotte del 4 luglio, proprio nel giorno delle nozze. Ma la sorpresa più grande è arrivata durante la festa, quando la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha presentato il progetto esibendosi dal vivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Aurora Ramazzotti debutta con un EP dedicato al marito nel giorno delle nozze

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