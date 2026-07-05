Aurora Ramazzotti il primo Ep è il regalo di nozze per Goffredo | una storia d' amore diventata musica

Da ilgiornale.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aurora Ramazzotti ha dedicato al marito il suo primo EP, come regalo di nozze. L’album riflette quasi dieci anni di relazione, includendo momenti di distanza, crisi e l’arrivo del figlio Cesare. La cantante ha scelto di esprimere attraverso la musica le esperienze condivise, senza optare per oggetti materiali. La coppia si è sposata recentemente, e il progetto musicale rappresenta un omaggio alla loro storia.

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Non un gioiello, una lettera o un oggetto da conservare. Per il giorno del matrimonio con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti ha scelto un regalo capace di racchiudere quasi dieci anni di vita insieme: le loro notti, le distanze, le crisi, la quotidianità e la rivoluzione portata dall'arrivo del figlio Cesare. Ha trasformato tutto in musica e lo ha consegnato al marito davanti agli invitati. "Un giorno di festa", il primo Ep di Aurora, è uscito a mezzanotte del 4 luglio, proprio nel giorno delle nozze. Ma la sorpresa più grande è arrivata durante la festa, quando la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha presentato il progetto esibendosi dal vivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Aurora Ramazzotti debutta con un EP dedicato al marito nel giorno delle nozze

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