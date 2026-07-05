Aurora Ramazzotti il primo Ep è il regalo di nozze per Goffredo | una storia d' amore diventata musica
Aurora Ramazzotti ha dedicato al marito il suo primo EP, come regalo di nozze. L’album riflette quasi dieci anni di relazione, includendo momenti di distanza, crisi e l’arrivo del figlio Cesare. La cantante ha scelto di esprimere attraverso la musica le esperienze condivise, senza optare per oggetti materiali. La coppia si è sposata recentemente, e il progetto musicale rappresenta un omaggio alla loro storia.
Non un gioiello, una lettera o un oggetto da conservare. Per il giorno del matrimonio con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti ha scelto un regalo capace di racchiudere quasi dieci anni di vita insieme: le loro notti, le distanze, le crisi, la quotidianità e la rivoluzione portata dall'arrivo del figlio Cesare. Ha trasformato tutto in musica e lo ha consegnato al marito davanti agli invitati. "Un giorno di festa", il primo Ep di Aurora, è uscito a mezzanotte del 4 luglio, proprio nel giorno delle nozze. Ma la sorpresa più grande è arrivata durante la festa, quando la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha presentato il progetto esibendosi dal vivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Segui gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti.
Aurora Ramazzotti debutta con un EP dedicato al marito nel giorno delle nozze
Notizie e thread social correlati
Aurora Ramazzotti, presenta live il suo primo Ep al matrimonio: è un regalo per il marito Goffredo CerzaAurora Ramazzotti ha presentato dal vivo il suo primo EP durante il matrimonio, che si è svolto nel Castello di Xirumi Serravalle in Sicilia.
Aurora Ramazzotti, la sorpresa a Goffredo Cerza nel giorno del matrimonio: quattro canzoni d’amore. E nasce il suo primo EPIl 5 luglio 2026, durante il matrimonio di Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti ha eseguito quattro canzoni d’amore in modo improvvisato davanti agli...
Temi più discussi: Aurora Ramazzotti, il primo look della sposa: gonna asimmetrica, cuffietta e infradito. La cerimonia civile è all'insegna della praticità; Matrimonio Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, gli scatti del primo sì in Sicilia; Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, oggi il primo sì in Comune: il matrimonio in Sicilia; Goffredo Cerza, chi è il marito di Aurora Ramazzotti: che lavoro fa e perché ha un legame speciale con Michelle Hunziker.
Aurora Ramazzotti ha pubblicato il suo primo EP scegliendo una data molto particolare: quella del matrimonio con Goffredo Cerza. Un debutto musicale che arriva dopo un percorso iniziato anni fa e che Eros Ramazzotti aveva già anticipato. Leggi l'articolo co facebook
Karaoke, Hannah Montana e cornetti all'1 di notte: il matrimonio di Aurora Ramazzotti è (già) la festa perfetta ift.tt/MpGhH71 Il primo sì di ieri ha inaugurato il weekend, ma è oggi che il Castello Xirumi si illumina per il ricevimento più atteso dell'estate. x.com
Aurora Ramazzotti, il primo Ep è il regalo di nozze per Goffredo: una storia d'amore diventata musicaQuasi dieci anni d'amore, le crisi, la distanza e l'arrivo di Cesare diventano canzoni. Aurora Ramazzotti sorprende il neo marito Goffredo Cerza nel giorno del sì con il dono più intimo: la loro vita ... ilgiornale.it
Aurora Ramazzotti, il primo EP Un giorno di festa esce nel giorno delle nozze: i dettagli del primo progetto (non) musicaleAurora Ramazzotti pubblica il suo primo EP Un giorno di festa nella notte delle sue nozze: il regalo speciale a Goffredo Cerza svelato da Michelle Hunziker ... libero.it