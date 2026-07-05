Martedì 14 luglio alle 21, presso una fondazione culturale, si terrà uno spettacolo teatrale con monologhi del regista Lucarelli. Il testo affronta cinque ferite, raccontate attraverso un canto e una narrazione intensa. La rappresentazione si svolge in una cornice suggestiva, offrendo un’esperienza teatrale che unisce parole e atmosfera. L’evento è pensato per coinvolgere il pubblico nella riflessione attraverso un testo di forte impatto emotivo.

Uno spettacolo da non perdere, per la valenza del testo e la suggestiva cornice della rappresentazione. Martedì 14 luglio (ore 21), alla Fondazione Luigi Tronci, in corso Gramsci 37 a Pistoia, ecco " Il canto della ferita " del commediografo, regista e attore pistoiese Alessandro Lucarelli, con gli attori Claudia Cardelli, Tamara Corazza Shirley, Carolina Molvero, Moreno Scoscini ed Elena Soverchia, la musica dal vivo di Umberto Quattrone e la voce di Simone Masi. Attraverso una struttura circolare e una scrittura fortemente emotiva, la recita mette a nudo la fragilità e la forza della resistenza psicologica di fronte ai traumi nati all’interno del nucleo familiare, inteso non come porto sicuro, ma come spazio fragile segnato da segreti, assenze e colpe tramandate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un canto che racconta cinque ferite. I monologhi del regista Lucarelli

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