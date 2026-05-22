Al Salone del Libro di Torino, le opere del professor Paolo Sossai hanno riscosso un grande riscontro di pubblico. Sossai, medico di origine maceratese, ha presentato il suo lavoro dedicato alle ferite invisibili, attirando numerosi visitatori e appassionati. L’evento si è svolto tra le sale del salone, con molti che si sono fermati ad ascoltare le sue spiegazioni e a sfogliare le sue pubblicazioni. La sua presenza ha attirato l’attenzione di giornalisti e addetti ai lavori presenti all’appuntamento.

Macerata, 22 maggio 2026 - Grande successo per le opere del professor Paolo Sossai, matelicese di adozione, al Salone del Libro di Torino. Fra gli stand del Lingotto, infatti, c’è stato anche Sossai, specialista in gastroenterologia e oncologia medica, già direttore di Unità operativa complessa di medicina interna prima a Camerino e poi a Urbino, oggi Direttore del Dipartimento sanità della scuola internazionale maxiemergenze e presidente della Commissione centrale medica del Club Alpino Italiano. Una traiettoria di più di trent’anni di reparto e di un’identità che da diverso tempo ha trovato un suo spazio anche oltre i confini della professione clinica: cinque libri pubblicati con Armando Curcio Editore, tutti premiati, ognuno dedicato a un nodo della medicina che Sossai ha attraversato in prima persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sossai, il medico che racconta le ferite invisibili sbanca il Salone del Libro di Torino

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