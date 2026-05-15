Al Festival di Cannes, un attore noto per il suo ruolo sul grande schermo debutta come regista con un film che narra la storia di un bambino di otto anni appassionato di aerei. La pellicola si ispira alla propria passione per il volo, un interesse che l'attore ha coltivato nel corso degli anni. La sua presenza come regista si aggiunge alle sue attività artistiche, portando sul grande schermo un racconto che unisce elementi personali e tematiche familiari.

Unire l’utile al dilettevole. Mai come in questo caso, le due categorie si confondono. Perché tutti conoscono la passione di John Travolta per gli aerei. E per il cinema. Pochi sanno come è nata e perché. E perché proprio ora l’attore si trasforma in regista per portare sullo schermo la favola di un bambino affascinato dal volo. Lo stesso bambino (chi altri se non lui stesso) raccontato sulle pagine di un libro tanti anni fa. E che oggi diventa un film pronto al debutto al festival di Cannes 2026. Un debutto che è un cerchio che si chiude per John Travolta. Qui per la prima volta in versione regista. A 72 anni, ma con la stessa meraviglia nello sguardo di quando ne aveva 8 e passava i pomeriggi col naso all’insù a osservare le rotte degli aerei che andavano e venivano dall’aeroporto Fiorello La Guardia di New York. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - John Travolta debutta a Cannes da regista, con un film che racconta la sua storia: un bambino di 8 anni che si innamora degli aerei

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Will John Travolta’s Directorial Debut Take Flight at Cannes | jadetimes

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