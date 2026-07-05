Villa Horti della Fasanara, Luxury Boutique Hotel a pochi passi dal Castello estense e dal palazzo dei Diamanti, annuncia l’inizio di una prestigiosa collaborazione gastronomica con il talentuoso chef Corrado Parisi. Per celebrare questa unione tra eccellenza culinaria e storicità della location, lo chef curerà una serie di eventi esclusivi che spazieranno da proposte conviviali a percorsi di alta cucina. Il progetto prenderà il via con il format ‘ brunch domenicale ’, per poi proseguire con appuntamenti dedicati a cene fine dining. L’evento di inaugurazione si terrà oggi dalle 11 alle 15.30 a Villa Horti della Fasanara, via delle Vigne, 34.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un brunch d’autore con chef Parisi: "Percorso tra ricordi e sapori"

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