Il 10 maggio a Roma, presso Materia Terrazza Macro, si svolge un evento che combina un brunch con varie attività come esposizioni d’arte, musica dal vivo e un mercato di prodotti. L’evento riunisce diverse forme di intrattenimento e gastronomia in un unico spazio, creando un’occasione di incontro tra appassionati di arte, musica e buon cibo. La giornata si propone di offrire un’esperienza completa, coinvolgendo i partecipanti in un’atmosfera vivace e diversificata.

C’è un momento preciso in cui Roma smette di essere solo una città e diventa un’esperienza. Succede quando arte, musica e lifestyle si incontrano nello stesso spazio, nello stesso orario, con la stessa energia. Ed è esattamente quello che accadrà il 10 maggio da Materia, la terrazza del Museo Macro a Roma in via Nizza 138, uno degli hotspot più vibranti della capitale con un Brunch indimenticabile. Il brunch che non è solo brunch. Non chiamatelo semplicemente brunch. Quello che nasce con Metropolitan è un format itinerante che mescola estetica, socialità e cultura contemporanea. Un progetto che si muove nella città e suggestioni, portando con sé un’identità precisa: trasformare il momento del giorno più “slow” in un’esperienza totalizzante.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il brunch che non è solo brunch, il 10 maggio a Roma da Materia Terrazza Macro con Art Expo, Live Music, Market e buon cibo

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