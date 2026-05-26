Nebrodigusto | i sapori del territorio diventano spettacolo tra chef stellati degustazioni e musica live
Nebrodigusto si svolgerà il 30 e 31 maggio ad Alcara li Fusi, con due giornate dedicate alle tradizioni locali e alla cucina internazionale. L'evento offrirà degustazioni di prodotti tipici, spettacoli di chef stellati e musica dal vivo. Sono previste dimostrazioni culinarie, esposizioni di specialità del territorio e intrattenimento per il pubblico. La manifestazione mira a valorizzare le eccellenze locali attraverso incontri con esperti e momenti di intrattenimento.
Cresce l'attesa per Nebrodigusto in programma il 30 e 31 maggio ad Alcara li Fusi. Due giornate in cui le eccellenze del territorio incontrano l'alta cucina internazionale. Ingredienti della manifestazione? "Chef Stellati in Piazza con Giuseppe Torrisi e Giuseppe Raciti che portano la magia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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