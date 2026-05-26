Nebrodigusto | i sapori del territorio diventano spettacolo tra chef stellati degustazioni e musica live

Notizia in breve

Nebrodigusto si svolgerà il 30 e 31 maggio ad Alcara li Fusi, con due giornate dedicate alle tradizioni locali e alla cucina internazionale. L'evento offrirà degustazioni di prodotti tipici, spettacoli di chef stellati e musica dal vivo. Sono previste dimostrazioni culinarie, esposizioni di specialità del territorio e intrattenimento per il pubblico. La manifestazione mira a valorizzare le eccellenze locali attraverso incontri con esperti e momenti di intrattenimento.