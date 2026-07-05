Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo di Palermo. L’aggressione, ancora sotto indagine, sarebbe iniziata a seguito di una discussione per motivi poco rilevanti e poi degenerata in violenza. Nel frattempo, lo stabile è stato evacuato a causa di una fuga di gas, e un uomo si trova ancora barricato in casa.

Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate all’interno di un palazzo in via Sampolo, a Palermo, in circostanze ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, l’aggressione sarebbe avvenuta al termine di una discussione nata per futili motivi, degenerata poi in violenza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare eventuali responsabilità. La zona è stata immediatamente transennata e la via Sampolo chiusa al traffico per consentire le operazioni di sicurezza e i rilievi. Durante gli accertamenti, i vigili del fuoco hanno rilevato al secondo piano dello stabile la presenza di una fuga di gas, circostanza che ha reso necessario l’intervento di messa in sicurezza dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Un 68enne ucciso a coltellate in un palazzo a Palermo: evacuato stabile per fuga di gas, uomo barricato in casa

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Omicidio a Palermo, 68enne ucciso a coltellate. Uomo barricato in casa apre il gas

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