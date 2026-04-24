Fuga di gas a Riano conduttura rotta durante i lavori per la fibra telefonica | evacuato un palazzo

A Riano, durante i lavori per l'installazione della fibra telefonica, si è verificata una rottura di una conduttura che ha provocato una fuga di gas. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno evacuato sei famiglie da un edificio, interrompendo anche l'erogazione di energia elettrica nell'area interessata. Nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco a Riano hanno evacuato sei famiglie da un palazzo e staccato la corrente per una fuga di gas. I tecnici stavano installando la fibra telefonica e una conduttura si è rotta.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Romano, fuga di gas durante scavi: evacuato un asilo nido Condotta del gas tranciata durante i lavori: evacuato un asiloMomenti di paura in via Caudina a Maddaloni dove durante la posa in opera di cavi per la fibra ottica è stato tranciato un tubo del gas. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Firenze, fuga di gas in via Villamagna: strade chiuse, traffico nel caos; Fuga Gas a Piazza Duomo a Messina; Fuga di sostanza tossica in centro, evacuato un condominio. Quattro residenti in ospedale; Cazzago, fuga di gas in cucina: 80enne ferita dallo scoppio. Fuga di gas a Riano, conduttura rotta durante i lavori per la fibra telefonica: evacuato un palazzoI vigili del fuoco a Riano hanno evacuato sei famiglie da un palazzo e staccato la corrente per una fuga di gas ... fanpage.it Cantieri tramvia, rotta tubazione del gas in via di Villamagna: traffico in tiltChiude anche via Andriani per lo svuotamento della conduttura. Revocate le preferenziali su Bande Nere e Salutati, intervento anche in notturna ... firenzetoday.it Fuga di gas a Riano, stop a elettricità e gas: evacuate le abitazioni. Le strade coinvolte ift.tt/kWztXPr x.com Fuga di gas, stop a elettricità e riscaldamento: evacuate le abitazioni. Le strade coinvolte. LEGGI TUTTO L'ARTICOLO ---> https://www.romatoday.it/~go/i/55845520698675 facebook