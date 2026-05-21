Umbria Jazz 2026 nuovo colpo grosso | Jon Batiste a Perugia concerto in esclusiva

Durante l'edizione 2026 di Umbria Jazz, il festival ha annunciato un concerto in esclusiva di Jon Batiste, artista noto per la sua influenza nella scena musicale contemporanea internazionale. La data dell’evento si svolgerà a Perugia e rappresenta una delle poche occasioni in Italia per ascoltare dal vivo questa figura di rilievo. La presenza di Batiste è stata comunicata come un momento speciale per l’edizione di quest’anno, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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