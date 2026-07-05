Ultimo successo per il live a Tor Vergata | Siamo nella storia

Ieri sera, a Tor Vergata, circa 250.000 persone hanno partecipato al concerto di Ultimo, creando un’onda di folla che ha riempito l’area dell’evento. La performance ha avuto luogo davanti a un pubblico numeroso e coinvolto, che ha seguito con attenzione ogni momento dello spettacolo. L’evento ha segnato un record di presenze e si è concluso con un grande entusiasmo tra i partecipanti.

ROMA – Una gloriosa pagina di storia della musica è stata scritta ieri sera da Ultimo. ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE: un oceano umano di 250.000 persone, riunite nell’area da 150mila metri quadrati dell’Università di Roma Tor Vergata, il sogno di un’intera generazione è diventato realtà, dando vita al live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana: il concerto dei record, che verrà ricordato come il grande Raduno degli Ultimi, punto di arrivo e insieme nuova partenza di un artista che, a trent’anni, ha trasformato una storia personale in un sentimento collettivo. Quello che un tempo era il sogno ostinato di un ragazzo seduto al pianoforte a San Basilio è diventato un luogo vero e proprio, che ieri sera ha accolto i 250. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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