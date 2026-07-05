Ultimo ha eseguito il brano inedito «Quando dorme la città» davanti a circa 250mila persone a Tor Vergata. Durante il concerto, ha dichiarato che il momento rappresenta un pezzo di storia. Il brano, scritto nel 2022 a Londra, nasce dall’osservazione della luna dalla finestra. La performance si è svolta in un contesto di grande partecipazione, con il pubblico che ha cantato insieme all’artista.

C'è un momento in cui il tempo sembra fermarsi. Ultimo presenta al suo pubblico «Quando dorme la città», un brano inedito scritto nel 2022 a Londra, nato osservando la luna dalla finestra. «Ora torno a quelle stradine», racconta l'artista romano, regalando ai 250mila spettatori di Tor Vergata una confessione in musica che diventa uno dei momenti più intensi della serata. Il concerto alterna i grandi successi, da «Colpa delle favole» a «I tuoi particolari», passando per «Il ballo delle incertezze» e «L'eternità (il mio quartiere)», eseguita insieme a Fabrizio Moro, ai brani più intimi, accompagnati soltanto dal pianoforte. Riemergono così le atmosfere degli inizi con «Questa insensata voglia di te», «Buon viaggio» e «Quel filo che ci unisce», prima di lasciare spazio all'energia di «22 settembre» e «Altrove». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Ultimo infiamma Tor Vergata e canta con 250mila fan: «Siamo nella storia!»

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