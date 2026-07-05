Ultimo e i 250 mila di Tor Vergata | Siamo nella storia – La scaletta

Circa 250.000 persone hanno partecipato al concerto di Ultimo all’area di Tor Vergata a Roma. L’evento è considerato uno dei più grandi mai organizzati in Italia. La serata ha visto un’affluenza record, con il pubblico che ha assistito alla performance dell’artista. Non ci sono stati segnalazioni di incidenti o problemi significativi durante l’evento.

Circa 250mila spettatori hanno partecipato al concerto di Ultimo nell’area di Tor Vergata, a Roma, per un appuntamento che rappresenta uno dei più grandi eventi musicali mai organizzati in Italia. I fan sono arrivati da diverse regioni del Paese fin dalle prime ore della giornata. Lo spettacolo si è svolto su un palco di circa 140 metri di larghezza e 60 di altezza, dotato di oltre 2.500 metri quadrati di schermi Led, una passerella centrale e un sistema composto da 18 maxischermi e 38 linee audio per garantire la visibilità e l’ascolto in tutta l’area. L’esibizione si è aperta con Pianeti. Nel corso della serata il cantautore romano ha proposto alcuni dei brani più rappresentativi del suo repertorio. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Ultimo supera Vasco Rossi: il concerto a Tor Vergata entra nella storia

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Ultimo, il concerto reddit

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