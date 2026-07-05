Sabato 4 luglio si è tenuto il concerto con il pubblico più numeroso mai registrato in Italia, con 250 mila persone presenti in una spianata universitaria. L'evento ha visto la partecipazione di un artista che ha dichiarato di essere nella storia. Sul web sono circolate anche alcune critiche, ma i numeri ufficiali confermano il record di affluenza.

Sabato 4 luglio Ultimo è diventato «primo». Il primo a cantare davanti al pubblico pagante più numeroso di sempre in Italia: 250 mila spettatori radunati nella spianata dell'Università Tor Vergata. Come ha scritto lui stesso nella notte in un post su Instagram: «Siamo nella storia». Il cantautore di San Basilio (al secolo Niccolò Moriconi) è stato il primo a realizzare un grande evento in un'area di 15 ettari non addetta ai concerti, dove per l'occasione è sorta un'autentica città nella città, con un palco largo 140 metri e alto 60, oltre 30 torre con altoparlanti e 18 maxischermi per permettere anche ai fan nei settori più distanti di assistere allo show (la prima e l’ultima fila erano distanti più di 800 metri). 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Ultimo: «Siamo nella storia». Tutti i numeri del concerto dei record a Tor Vergata (e qualche lamentela sui social)

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