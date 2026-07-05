Ultimo e il concerto dei record a Tor Vergata | Siamo nella storia – Il video

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata si conclude con circa 250.000 persone presenti, provenienti da diverse regioni italiane. L’evento, che si è svolto sabato 4 luglio, ha attirato un pubblico numeroso e variegato. L’artista ha condiviso sui social un messaggio di orgoglio, affermando di essere “nella storia”. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante la manifestazione.

Ultimo si prende Tor Vergata, ma pure Roma. « Siamo nella storia », scrive sui social, quasi a caldo, al termine del concerto di sabato 4 luglio da 250mila spettatori, arrivati da tutta Italia. Una frase secca, ma potente, accompagnata da un video, in cui lui, ripreso di spalle, ha di fronte la platea sterminata – illuminata dalle luci dei telefonini – che canta a squarciagola il brano Pianeti. Niccolò Moriconi è arrivato sul palco in elicottero, con il suo immancabile cappellino e la canotta bianca. Sul maxi schermo, allestito negli spazi dell’Università di Tor Vergata, è apparsa prima la scritta Beati gli ultimi perché saranno i primi, poi è entrato lui, Ultimo, accolto dall’ovazione delle migliaia di persone che lo attendevano da ore. 🔗 Leggi su Open.online

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Ultimo supera Vasco Rossi: il concerto a Tor Vergata entra nella storia

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Descrivere ciò che è stato il concerto di #Torvergata è davvero difficile. Sembrava di essere ovattati in un mondo diverso, dove c'era una bellezza inaudita di sentimenti e emozioni. Domani proverò a scrivere qualcosa. Intanto eccoli qui @IlVeroUltimo e @Fabr x.com

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