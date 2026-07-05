Ultimo ha tenuto un concerto a Tor Vergata, sorvolando i fan in elicottero prima di esibirsi. L'evento ha registrato numeri record, attirando un grande pubblico. Durante la serata, il cantante ha ricevuto i complimenti di Vasco Rossi, che ha commentato l’evento come storico. L’esibizione si è conclusa con un pubblico in delirio e un risultato che ha segnato una tappa significativa nella carriera dell’artista.

Arriva in elicottero e sorvola i fan in delirio, poi dà vita al concerto dei record a Tor Vergata: Ultimo ha fatto la storia della musica ieri sera a Roma. E lui stesso lo rimarca: “Siamo nella storia”. Con questa frase pubblicata sui suoi account social infatti Ultimo si è rivolto ai suoi fan al termine dell’evento da 250mila persone, che si posiziona come secondo nella classifica mondiale per numero di biglietti venduti, primo in Italia. La frase è accompagnata da un video che riprende il cantante di spalle, di fronte a migliaia di fan, mentre canta il brano ‘Pianeti’. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan) Organizzatori: “Per concerto Ultimo indotto da oltre 90 milioni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ultimo a Tor Vergata, concerto da record con i complimenti di Vasco: “Siamo nella storia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ultimo a Tor Vergata non ha fatto solo un concerto, ha scritto la storia

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ultimo e il concerto dei record a Tor Vergata: «Siamo nella storia» – Il video

Ultimo batte il record di Vasco Rossi: quello a Tor Vergata è il concerto con più spettatori in ItaliaUltimo ha raggiunto un nuovo record di presenze durante il concerto a Tor Vergata, con 250mila biglietti venduti.

Temi più discussi: La favola di Ultimo diventa realtà davanti ai 250mila di Tor Vergata; Ultimo in concerto a Roma Tor Vergata, le prime immagini del palco; Ultimo, ecco il fiume dei 250mila fan a Tor Vergata: la panoramica completa sopra e sotto il palco; La scaletta del concerto di Ultimo a Tor Vergata.

Ultimo a Tor Vergata, il pubblico canta a squarciagola il brano Pianeti. #lapresse #musica #Ultimo #TorVergata Guarda il video : x.com

Concerto Ultimo-Tor Vergata reddit

Ultimo a Tor Vergata, concerto da record con i complimenti di Vasco: Siamo nella storiaArriva in elicottero e sorvola i fan in delirio, poi dà vita al concerto dei record a Tor Vergata: Ultimo ha fatto la storia della musica ieri sera a Roma. lapresse.it

Ultimo a Tor Vergata, 250mila spettatori: Questo è il giorno che aspettavoIl cantautore romano ha conquistato l'area di Tor Vergata con un concerto da 250mila spettatori, superando il record dei 225mila di Vasco Rossi al Modena Park nel 2017. Un evento da 16 milioni di euro ... tg24.sky.it