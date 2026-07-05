La notte delle favole Il popolo dei 250mila incorona Ultimo a Tor Vergata

Durante la notte di sabato, un pubblico di circa 250.000 persone ha assistito al concerto di un artista italiano allo stadio di Tor Vergata. L’evento, atteso da dieci anni, si è svolto sotto un cielo sereno e con temperature estive. La serata ha visto il cantante esibirsi davanti a un pubblico entusiasta, con luci e musica che hanno riempito l’intera area dello stadio.

Roma, 5 luglio 2026 – Una notte immaginata, sperata, sognata per dieci anni. E diventata realtà in una calda serata d’estate, di quelle in cui il ponentino sembra accarezzare Roma in un dolce abbraccio. Ultimo si prende Tor Vergata, si prende la Capitale, si prende tutto con il concerto dei record: 250mila spettatori arrivati da ogni parte d’Italia per assistere all’evento che lo incorona re dei live. Una serata destinata a entrare nella storia della musica italiana, con numeri da primato e un colpo simbolico fortissimo: Ultimo supera Vasco Rossi e i 225mila spettatori del Modena Park 2017, “scippando” idealmente lo scettro al rocker di Zocca. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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