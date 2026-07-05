Tor Vergata l’invasione del popolo di Ultimo per il concerto record
Prima di mezzogiorno, all’ingresso di Termini lato via Marsala, si è visto un gran via vai di persone con magliette nere con la scritta «Ultimo» in giallo. Poco dopo, nel grande spazio di Tor Vergata, si sono radunate migliaia di fan per il concerto dell’artista, che ha registrato un’affluenza record. La folla ha occupato la zona, creando un grande movimento di persone e di veicoli nelle aree circostanti.
Già all’entrata di Termini lato via Marsala, prima di pranzo, una maglietta nera con su scritto «Ultimo» in corsivo giallo fa intuire che si tratta di una giornata da ricordare. Ma è scendendo nella metro A, direzione Anagnina, che se ne ha la conferma: sulla banchina sono decine le magliette, le fasce per capelli, gli striscioni arrotolati come bandiere, i cappellini con la chiave, uno dei simboli di Niccolò Moriconi, alias Ultimo, che di lì a breve si esibirà nel maxi concerto di Tor Vergata. «La favola per sempre», il titolo ufficiale. Ma è «raduno degli ultimi» nel codice dei fan. Il loro viaggio per la serata dei record inizia sotto al... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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