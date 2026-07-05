Tor Vergata l’invasione del popolo di Ultimo per il concerto record

Notizia in breve

Prima di mezzogiorno, all’ingresso di Termini lato via Marsala, si è visto un gran via vai di persone con magliette nere con la scritta «Ultimo» in giallo. Poco dopo, nel grande spazio di Tor Vergata, si sono radunate migliaia di fan per il concerto dell’artista, che ha registrato un’affluenza record. La folla ha occupato la zona, creando un grande movimento di persone e di veicoli nelle aree circostanti.