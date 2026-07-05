Ultimo Giorgia Meloni silura i rosiconi di sinistra | Una serata straordinaria

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata si è concluso con grande affluenza di pubblico, confermando il successo dell’evento. Nonostante le critiche pubblicate da un giornalista su Repubblica, che aveva preso di mira il cantante romano, l’artista ha attirato numerosi spettatori. La serata è stata definita da alcuni come “straordinaria” dall’attuale presidente del consiglio. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle critiche, mentre l’evento si è svolto senza incidenti.

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata è stato un successo clamoroso. In barba alle critiche di Stefano Capellini che, sulle pagine di Repubblica, aveva attaccato il cantante romano. "C’è ancora qualcuno che non abbia una storia di riscatto da raccontare e rivendicare? Tutti underdog". E i complimenti sono arrivati anche dalla politica. In primis dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Roma ha vissuto ieri una serata straordinaria - ha scritto la premier sui social -. Uno dei più talentuosi cantautori italiani ha fatto la storia della musica e dello spettacolo dal vivo, in Italia e non solo, con un concerto emozionante che rimarrà nei cuori di tantissimi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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