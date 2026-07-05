Meloni celebra il concerto di Ultimo | ‘Serata straordinaria nella Capitale’

Notizia in breve

La premier ha partecipato a un concerto di Ultimo a Roma, definendolo una serata straordinaria. Ha ringraziato le istituzioni e le forze dell'ordine per aver garantito la sicurezza durante l’evento. La serata ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, con l’organizzazione che ha assicurato un grande spettacolo dal vivo. La premier ha espresso soddisfazione per il successo dell’evento e per il contributo delle autorità alla sua riuscita.