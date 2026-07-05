Meloni celebra il concerto di Ultimo | ‘Serata straordinaria nella Capitale’
La premier ha partecipato a un concerto di Ultimo a Roma, definendolo una serata straordinaria. Ha ringraziato le istituzioni e le forze dell'ordine per aver garantito la sicurezza durante l’evento. La serata ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, con l’organizzazione che ha assicurato un grande spettacolo dal vivo. La premier ha espresso soddisfazione per il successo dell’evento e per il contributo delle autorità alla sua riuscita.
La premier elogia l'evento e ringrazia istituzioni e forse dell'ordine: "Garantita la piena sicurezza di un grande spettacolo dal vivo" La presidente del ConsiglioGiorgia Meloniha espresso il suo parere sull’evento serale che ha animatoRoma, incentrato sulconcertodiUltimo, evidenziando l’importanza artisticae l’eccellente organizzazionedi una manifestazione che ha attiratomigliaia di personenella Capitale. Meloni ha commentato con entusiasmo quanto accaduto,evidenziando non solo la performancedell’artista ma anche l’impegno delle istituzionie di tutte le realtà coinvolte nella gestione dell’evento. “Roma ha vissuto ieri unaserata straordinaria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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