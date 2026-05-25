Lavori al sottopasso e ai binari | i treni si fermano per 5 giorni chiude anche il passaggio a livello

Notizia in breve

I treni tra Seveso e Meda, così come quelli sulla linea Seveso-Camnago, saranno sospesi dal 29 maggio al 3 giugno per lavori al sottopasso e ai binari. Durante questo periodo, anche il passaggio a livello sarà chiuso. La circolazione ferroviaria sarà interrotta per cinque giorni, causando disagi ai pendolari. La sospensione inizia venerdì sera e termina mercoledì con la ripresa del servizio.