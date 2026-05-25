Lavori al sottopasso e ai binari | i treni si fermano per 5 giorni chiude anche il passaggio a livello
I treni tra Seveso e Meda, così come quelli sulla linea Seveso-Camnago, saranno sospesi dal 29 maggio al 3 giugno per lavori al sottopasso e ai binari. Durante questo periodo, anche il passaggio a livello sarà chiuso. La circolazione ferroviaria sarà interrotta per cinque giorni, causando disagi ai pendolari. La sospensione inizia venerdì sera e termina mercoledì con la ripresa del servizio.
Disagi in vista per i pendolari a causa dei lavori per la realizzazione del sottopasso. La circolazione ferroviaria lungo la tratta Seveso - Camnago e Seveso – Meda di FerrovieNord sarà interrotta a partire dalla fine del servizio di venerdì 29 maggio fino alla ripresa del servizio di mercoledì 3. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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