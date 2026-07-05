Dopo il concerto a Tor Vergata davanti a 250 persone, il cantautore romano ha dichiarato di aver scritto la canzone più importante della sua vita. Lo ha rivelato nel giorno successivo all’evento, spiegando che a casa ha composto questo nuovo brano. L’artista aveva portato in scena il suo live dei record, e ora si prepara a portarlo anche al cinema.

Ultimo vuole portare il suo live dei record al cinema e stanotte tornando a casa ha scritto la canzone più importante della sua vita. Lo racconta lo stesso cantautore romano nel day after del concerto-kolossal andato in scena a Tor Vergata davanti a 250.000 spettatori, in un lungo post rivolto ai suoi milioni di follower: "Non saprei da dove iniziare", esordisce. "Potrei iniziare col dire che non ho mai avuto la tensione cosi alta nel corpo mentre salivo su Pianeti” prosegue. “Che non ho mai goduto nella vita come ieri durante Ipocondria. Che quando arrivando in elicottero mi è stato detto ‘Nic guarda a sinistra’ ho avuto la più strana e forte sensazione della mia vita. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Ultimo dopo il live dei record: “A casa ho scritto la canzone più importante della mia vita”

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