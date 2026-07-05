Ultimo e il post di ringraziamento | Stanotte tornato a casaho scritto la canzone più importante della mia vita

Dopo il concerto a Tor Vergata, il cantante ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare i fan. Alle 15.36 del giorno successivo, ha scritto di aver scritto la canzone più importante della sua vita e ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto. Il post si conclude con un ringraziamento generale, senza ulteriori dettagli sul contenuto o sui sentimenti espressi.

Alle 15.36 del giorno dopo il grande evento di Tor Vergata Ultimo riaccende i suoi fan con un lungo post di ringraziamento via social Alle 15.36 del giorno dopo il grande evento di Tor Vergata Ultimo riaccende i suoi fan con un lungo post di ringraziamento via social: Â«Non saprei da dove iniziare.Â». Se dal Â«livello di felicitÃ e amore che ieri c'era nell'ariaÂ», decisamente Â«travolgente per un solo essere umanoÂ». Che Â«stanotte tornato a casa dopo i festeggiamenti, ho scritto la canzone piÃ¹ importante della mia vitaÂ» e che Â«voglio portare questo spettacolo al cinemaÂ». Due notizie nel piÃ¹ ampio Â«voi siete dei grandiÂ». E noi, insieme, Â«Siamo nella storiaÂ». 🔗 Leggi su Video.corriere.it

© Video.corriere.it - Ultimo e il post di ringraziamento: «Stanotte tornato a casa...ho scritto la canzone più importante della mia vita...»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

he was just a peasant to her, until he crushed the villains and saved the day! watch her regret.

Notizie e thread social correlati

Franco Nero: «La donna più importante della mia vita? Vanessa Redgrave. Ho avuto la fortuna di imparare molto dall’amore. Non voglio soffrire, la malattia è la mia paura più grande»A 83 anni, l’attore ha dichiarato che la donna più importante della sua vita è stata Vanessa Redgrave, con cui ha avuto una relazione.

Dolci e lo strano messaggio la notte della visita al cimitero : “Sì, ho scritto ‘dai l’ultimo bacio alla tomba di Pamela’ perchè temevo per la mia vita”Nella notte del 18 marzo, poco prima delle 2, un uomo è stato ripreso da un video mentre si trovava all’esterno di un cimitero.

Temi più discussi: Ultimo sta per fare il più grande concerto a pagamento di sempre in Italia; Ultimo a Tor Vergata: il volo in elicottero, il duetto con Moro e il gesto di Jacqueline Luna. Poi il finale da brividi: Ho fatto pace con tutto; Concerto di Ultimo a Tor Vergata, scoppia il business dei residenti: affitti lampo di giardini, box e terrazzi; L'ultimo post di Vasco Rossi è una frecciata a Ultimo?.

Il primo acquisto del Napoli per la nuova stagione è... Dua Lipa La popstar mondiale è stata in città nelle scorse settimane, visitando anche lo store ufficiale del club a Piazza San Domenico Maggiore L'ultimo post pubblicato sui social dalla cantante brit x.com

Meloni rompe il tabù: è partita la corsa al Quirinale. Ecco il totonomi per il post MattarellaMeloni vuole rovesciare il paradigma: non più una destra chiamata a convergere su un candidato scelto da altri, ma una coalizione che rivendica il diritto di avanzare una propria proposta ... affaritaliani.it

All’università di Catanzaro c’è stato un concorso molto anomaloLo ha ricostruito il Post: la vincitrice aveva uno stretto rapporto professionale con uno dei commissari, e le è anche stato scontato un anno di specializzazione ... ilpost.it