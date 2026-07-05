Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha attirato 250.000 spettatori, generando un incasso di 16 milioni di euro dai biglietti. È il record assoluto per un live a pagamento in Italia.

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha registrato il record assoluto per un live a pagamento in Italia con 250mila spettatori e un incasso da 16 milioni di euro generato dai biglietti. Lo spettacolo ha prodotto un indotto turistico di 90 milioni di euro per Roma, ma ha anche sollevato polemiche tra il pubblico per le gravi inefficienze del sistema dei trasporti locali durante il deflusso notturno. Ultimo, i numeri del concerto a Tor Vergata Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ha messo a segno il live a pagamento più grande mai organizzato in Italia, superando il primato storico stabilito da Vasco Rossi al Modena Park nel 2017. L’evento ha riunito nell’area di Tor Vergata ben 250mila spettatori, inaugurando un’arena per concerti da oltre 150mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ultimo da record per il concerto a Tor Vergata, incasso da 16 milioni dai biglietti: "Siamo nella storia"

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MA QUANTO HA FATTURATO IL CONCERTO DI ULTIMO A TOR VERGATA IL GUADAGNO DAI BIGLIETTI È FOLLE!

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Una notte immaginata, sperata, sognata da 10 anni e diventata realtà in una calda serata d'estate, di quelle che il ponentino accarezza in un dolce abbraccio. Ultimo si prende Tor Vergata, si prende Roma, si prende tutto con il concerto dei record, quello da x.com

Ultimo pezzo di SRA. È da circa 500 kc che ho 9/10 qui. Almeno è il mio boss preferito di DT2 :) reddit

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