Il padre di un bambino pugliese ha annunciato che il suo bambino ha completato il ciclo di chemio, con un messaggio rivolto a familiari e amici. Il bambino ha terminato le terapie contro il tumore e si appresta a sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Il Corriere della Sera ha intervistato il genitore per raccogliere le sue parole su questo momento, descritto come indimenticabile. La notizia ha suscitato emozione in diverse parti del paese.

Il Corriere della Sera lo ha intervistato per farsi raccontare questo momento indimenticabile, prima di un intervento chirurgico in programma nei prossimi giorni. «Volevo dire agli altri genitori che la speranza non bisogna perderla mai», ha detto Marco, senza immaginare che il video della sua auto sarebbe diventato virale in poche ore. Ha confessato di aver provato «un'emozione indescrivibile. Nessuno ci conosceva eppure tutti hanno deciso di condividere quel momento con noi. È stato come ricevere un grande abbraccio. Pensare che qualcuno mi ha scritto dicendomi di aver perfino bruciato il clacson da quanto aveva suonato. È stato bellissimo»: «Spero che arrivi soprattutto ai genitori che stanno vivendo questa esperienza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - «Ultima chemio, suonate»: parla il papà del bimbo pugliese che ha terminato il ciclo di terapie contro il tumore e che ha commosso l'Italia

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