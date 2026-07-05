Ultima chemio suonate! | il gesto di un papà commuove il web e trasforma la strada in un lungo applauso

Da screenworld.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un padre ha fatto suonare il clacson dell’auto e ha eseguito un gesto di festa con palloncini e scritte sul lunotto, in occasione dell’ultima chemio della figlia. La scena ha attirato l’attenzione sui social, trasformando la strada in un lungo applauso spontaneo di passanti e vicini. Nessuna cerimonia ufficiale, solo un momento di gioia condiviso tra famiglia e comunità.

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Ci sono traguardi che non hanno bisogno di grandi palchi o fuochi d’artificio per diventare indimenticabili, visto che a volte basta una scritta sul lunotto di un’auto, qualche palloncino colorato e un papà che vuole condividere con il mondo un momento atteso per mesi. È successo lungo la SS16 bis, all’altezza di Barletta, dove decine di automobilisti si sono ritrovati davanti a una scena che ha commosso il web. Sul vetro posteriore dell’auto campeggiava una frase semplice ma potentissima: “Ultima chemio. suonate!”. Intorno, palloncini e decorazioni colorate trasformavano quella macchina in una piccola festa viaggiante, simbolo della conclusione di un percorso durissimo affrontato da un bambino paziente oncologico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Ultima chemio… suonate!: festa di clacson a Barletta

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