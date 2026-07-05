Ultima chemio suonate! | il gesto di un papà commuove il web e trasforma la strada in un lungo applauso

Notizia in breve

Un padre ha fatto suonare il clacson dell’auto e ha eseguito un gesto di festa con palloncini e scritte sul lunotto, in occasione dell’ultima chemio della figlia. La scena ha attirato l’attenzione sui social, trasformando la strada in un lungo applauso spontaneo di passanti e vicini. Nessuna cerimonia ufficiale, solo un momento di gioia condiviso tra famiglia e comunità.