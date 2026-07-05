Mio figlio non è ancora guarito ma il tumore risponde Nessun trionfalismo volevo dare speranza a chi vive questo calvario | parla il papà dell’auto con la scritta virale Ultima chemio

Da ilfattoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’auto con il lunotto decorato da palloncini e la scritta « Ultima chemio, suonate » è stata vista sulla strada statale 16 bis vicino a Barletta. Il proprietario ha dichiarato che il tumore del figlio risponde alle cure, anche se non è ancora guarito. Ha aggiunto di non voler creare trionfalismi, ma di voler trasmettere speranza a chi affronta un percorso simile. La frase e i palloncini sono stati usati per condividere un messaggio di incoraggiamento.

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Un’automobile che percorre la strada statale 16 bis, all’altezza di Barletta, con il lunotto posteriore decorato da palloncini e una frase impressa a lettere chiare con degli adesivi: « Ultima chemio, suonate ». Intorno, un coro continuo e spontaneo di clacson da parte degli altri automobilisti che rispondono all’appello per salutare e stringersi attorno alla famiglia. La scena, ripresa in un video dall’emittente locale Amica 9 Tv, è diventata in poche ore uno dei contenuti più condivisi e ripresi sui social network in Italia, fotografando il viaggio di ritorno dal Policlinico di Bari verso Orta Nova, nel Foggiano, di Marco, sua moglie Francesca e il piccolo Diego, 4 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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