Un’auto con il lunotto decorato da palloncini e la scritta « Ultima chemio, suonate » è stata vista sulla strada statale 16 bis vicino a Barletta. Il proprietario ha dichiarato che il tumore del figlio risponde alle cure, anche se non è ancora guarito. Ha aggiunto di non voler creare trionfalismi, ma di voler trasmettere speranza a chi affronta un percorso simile. La frase e i palloncini sono stati usati per condividere un messaggio di incoraggiamento.

Un’automobile che percorre la strada statale 16 bis, all’altezza di Barletta, con il lunotto posteriore decorato da palloncini e una frase impressa a lettere chiare con degli adesivi: « Ultima chemio, suonate ». Intorno, un coro continuo e spontaneo di clacson da parte degli altri automobilisti che rispondono all’appello per salutare e stringersi attorno alla famiglia. La scena, ripresa in un video dall’emittente locale Amica 9 Tv, è diventata in poche ore uno dei contenuti più condivisi e ripresi sui social network in Italia, fotografando il viaggio di ritorno dal Policlinico di Bari verso Orta Nova, nel Foggiano, di Marco, sua moglie Francesca e il piccolo Diego, 4 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio non è ancora guarito, ma il tumore risponde. Nessun trionfalismo, volevo dare speranza a chi vive questo calvario”: parla il papà dell’auto con la scritta virale “Ultima chemio”

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“Ultima chemio, suonate”: diventa virale il viaggio di padre e figlio malato di cancroUn messaggio scritto sul lunotto di un’auto e il suono dei clacson lungo l’autostrada hanno attirato l’attenzione di molti, diventando virali.

«La festa con i clacson per l'ultima chemio: il mio Diego ha bisogno di sorrisi e allegria»Una donna ha scritto con adesivi sul lunotto della sua auto «Ultima chemio, suonate» e ha invitato con questa frase a suonare il clacson.

Temi più discussi: Francesco non vede e non parla. Ma mio figlio non è un eterno bambino. Cosa sogno? Che abbia una vita felice; Elio: Si parla ancora troppo poco di autismo e lo Stato non fa nulla di efficace. Le famiglie si impoveriscono per curare i figli. La gioia più grande? Sapere che un giorno mio figlio potrà cavarsela anche senza di me; Ero ansioso perché mio figlio era gay: parla Moriconi; Ha ucciso la madre, assolto. Depressione profonda: il figlio non è condannabile.

mio figlio non l’ho visto crescere. Mio figlio non ce l’ho più. La pena certa qual è? La sua, dopo vent’anni di carcere, con il sostegno degli psicologi e tutto il resto, oppure la mia, fatta di sacrifici, dolore e della necessità di rimboccarmi le maniche ogni giorno pe x.com

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Mio figlio non è un danno erariale: è il caso di un ragazzo autistico e della continuità del sostegno interrottaMi chiamo Giuseppe G. e sono il padre di S, ragazzo autistico di 11 anni, certificato ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992, frequentante nell’a.s. 2025/2026 l’I.C. Don Milani – Alipert ... tecnicadellascuola.it

Francesco non vede e non parla. Ma mio figlio non è un eterno bambino. Cosa spgno? Che abbia una vita feliceIl 27 giugno si celebra la Giornata Internazionale della Sordocecità: in Italia sono oltre 360mila le persone che vivono questa condizione. La storia di Francesco, 28 anni, e di sua madre Anna Maria, ... quotidiano.net