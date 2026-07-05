La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per aver ignorato le denunce di violenza domestica di una donna, costretta a vivere in una casa protetta con i figli per più di tre anni. La sentenza evidenzia che l’Italia non ha risposto in modo tempestivo e adeguato alle richieste di tutela. La decisione arriva dopo che la donna aveva denunciato abusi e violenze, senza ricevere protezione immediata.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per non aver risposto in tempo e in maniera adeguata alle denunce di violenza domestica da parte di una donna costretta vivere in una casa protetta con i suoi figli per oltre tre anni. La sentenza, depositata lo scorso 2 luglio, stigmatizza inoltre alcune motivazioni scritte dal magistrato nella richiesta di archiviazione della Procura di Benevento. La vicenda riguarda Audrey Carmen Manuela Ubeda, cittadina francese residente in Italia, che nell'aprile 2021 denunciò l'ex compagno, padre dei suoi due figli, accusandolo di ripetute violenze fisiche e psicologiche nei confronti suoi e dei bambini. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Ue, la sentenza choc: "Vincere la resistenza della donna"? Strasburgo condanna l'Italia

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