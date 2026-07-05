Abusi vincere la resistenza della donna è normale la decisione choc della magistrata che archivia il caso umilia la vittima e costa una multa all’Italia

Notizia in breve

Una giudice ha deciso di archiviare un procedimento legale riguardante un caso di presunti abusi, affermando che “vincere la resistenza della donna è normale”. La decisione ha suscitato polemiche, poiché ha umiliato la vittima e ha portato a una multa per l’Italia. La vicenda evidenzia come alcune sentenze possano influire sulla percezione pubblica e sul rispetto delle vittime.