Abusi vincere la resistenza della donna è normale la decisione choc della magistrata che archivia il caso umilia la vittima e costa una multa all’Italia
Una giudice ha deciso di archiviare un procedimento legale riguardante un caso di presunti abusi, affermando che “vincere la resistenza della donna è normale”. La decisione ha suscitato polemiche, poiché ha umiliato la vittima e ha portato a una multa per l’Italia. La vicenda evidenzia come alcune sentenze possano influire sulla percezione pubblica e sul rispetto delle vittime.
Tanto va la gatta al lardo. che ci lascia lo zampino. La saggezza popolare viene in aiuto nel racconto di vicende come quella che stiamo per raccontare, che lasciano il segno giudiziario e slatentizzano dietrologie ideologiche. Partiamo allora dalla conclusione del caso in oggetto portata sugli altari della cronaca da La Verità e rilanciata dal Corriere della sera: la Corte di Strasburgo ha accolto il ricorso di una cittadina francese vittima di abusi. Una donna francese denuncia abusi e violenze del convivente, la pm archivia, la Cedu ci sanziona. Una denuncia su cui una magistrata di turno aveva chiesto l’archiviazione perché, a sua detta, «è comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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