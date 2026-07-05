Ieri sera, il Cremlino ha riferito di una telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump. Durante la conversazione, lo zar ha elogiato l’avanzata delle forze russe. Nel frattempo, in Crimea si sono registrate un’altra notte di bombardamenti e un blackout che ha coinvolto l’intera regione. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici del colloquio tra i due leader.

Roma, 5 luglio 2026 - Ieri sera telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin ha e il suo omologo statunitense Donald Trump, ha fatto sapere il Cremlino. Il tema principale è stato l’Ucraina, in vista del vertice Nato ad Ankara il 7 e l'8 luglio". La telefonata è durata un'ora e mezza, ha reso noto il collaboratore del Cremlino Yuri Ushakov. "Il presidente americano ha confermato ancora una volta la sua disponibilità a lavorare per una rapida fine dei combattimenti e a trovare soluzioni per superare la crisi", ha detto Ushakov. E ha aggiunto che Putin avrebbe descritto al leader americano la reale situazione sul campo di battaglia. "Il nostro presidente ha descritto la reale situazione sul campo di battaglia, dove le forze armate russe stanno avanzando con sicurezza, liberando un'area popolata dopo l'altra", ha spiegato Ushakov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Ucraina, telefonata tra Putin e Trump. Lo zar esalta l’avanzata delle sue truppe. Ma in Crimea è un’altra notte d’inferno, seguita da un blackout

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Telefonata tra Putin e Trump, lo zar: Gli Usa sono convinti che accordo per lUcraina sia vicino

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