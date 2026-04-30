Nella giornata di oggi si è svolta una conversazione telefonica tra il presidente di uno stato e l'ex presidente di un altro paese, durate circa un'ora e mezza. I toni sono stati descritti come distesi e si è trattato di un nuovo tentativo, almeno ufficialmente, di avviare un dialogo riguardo alla situazione in Ucraina. Finora, non si sono registrate variazioni rispetto alle posizioni precedenti.

Oltre un’ora e mezza di colloquio, toni distesi e un nuovo tentativo, almeno sulla carta, di aprire un negoziato sull’Ucraina. La telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin segna l’ennesimo passaggio nei difficili equilibri diplomatici sulla guerra, ma senza produrre svolte concrete. L’autocrate russo, scrive il Kyiv Independent, avrebbe proposto una tregua temporanea in occasione del 9 maggio, giorno in cui Mosca celebra la vittoria nella Seconda guerra mondiale. Un’iniziativa che Trump avrebbe sostenuto, rilanciando l’idea di un cessate il fuoco, anche solo parziale, per fermare le violenze: «Ci sono così tante persone che vengono uccise, è assurdo», ha detto con il solito tono ingenuo di quando dialoga con Putin.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - C’è stata un’altra telefonata tra Putin e Trump, e non è cambiato niente

Telefonata Trump Putin su Medio Oriente

Notizie correlate

Iran, telefonata fra Trump e Putin: "Colloquio franco e costruttivo"Nel mezzo del conflitto in Medio Oriente, che continua ad allargarsi provocando una escalation, il presidente Usa Donald Trump e quello russo...

Telefonata Trump-Putin sull’Iran: prove di EndgameLa telefonata tra Putin e Trump di ieri potrebbe essere un punto di svolta del conflitto iraniano, non per nulla il presidente americano in seguito...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Trump e Putin possono accordarsi, ma non imporre la ‘loro’ pace in Ucraina; Parata patriottica ridotta e con tregua: Putin teme i droni ucraini a Mosca; Putin vuole dividerci, l’Europa è un gigante; Tra i russi cresce la rabbia contro Vladimir Putin - Marie Jégo.

Trump e Putin hanno parlato al telefono un’ora e mezza delle guerre in Medio Oriente e in Ucraina, esortandosi a vicenda a finirleMercoledì uno degli assistenti di Vladimir Putin, Yuri Ushakov, ha detto che il presidente russo e quello statunitense, Donald Trump, hanno parlato al telefono per circa un’ora e mezza delle guerre in ... ilpost.it

Cos'è il Sovintern, la nuova internazionale delle sinistre pro PutinUn centinaio di organizzazioni di sinistra da settanta paesi si sono riunite a Mosca sotto l'egida del Cremlino per fondare la nuova federazione filoputiniana. Prima la rete con le destre sovraniste, ... ilfoglio.it

Corriere della Sera. . Putin ha assicurato al suo omologo americano Donald Trump che un accordo per risolvere il conflitto in Ucraina è ormai vicino. Lo ha riferito il consigliere del presidente russo Yuri Ushakov, citato dall'agenzia Tass. Nel corso della telefon - facebook.com facebook

Quindi che si fa Sbattete fuori dal "campo largo" gli amici di Putin o costringete quelli come me a non andare a votare x.com