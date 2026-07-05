ucraina incendio a chernobyl spenti 130 ettari di bosco nella zona di esclusione

Notizia in breve

Un incendio boschivo si è sviluppato nella zona di esclusione di Chernobyl, interessando circa 130 ettari di foresta. I vigili del fuoco ucraini sono intervenuti per spegnere le fiamme e hanno dichiarato di aver domato l’incendio. La comunicazione è stata resa dal Servizio statale di emergenza del paese.