Ucraina incendio a Chernobyl spenti 130 ettari di bosco nella zona di esclusione
Un incendio boschivo si è sviluppato nella zona di esclusione di Chernobyl, interessando circa 130 ettari di foresta. I vigili del fuoco ucraini sono intervenuti per spegnere le fiamme e hanno dichiarato di aver domato l’incendio. La comunicazione è stata resa dal Servizio statale di emergenza del paese.
(LaPresse) I vigili del fuoco ucraini hanno domato un incendio boschivo che ha interessato circa 130 ettari nella zona di esclusione di Chernobyl, secondo quanto comunicato dal Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. Le operazioni di spegnimento proseguono per circoscrivere altri tre focolai ancora attivi nell’area. Le squadre stanno lavorando in condizioni particolarmente difficili a causa della scarsità di fonti d’acqua nelle vicinanze, che rende necessario il trasporto su lunghe distanze per alimentare gli interventi. Le autorità hanno inoltre precisato che i livelli di radiazioni nella zona di esclusione restano entro i limiti considerati normali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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