Gli effetti sugli animali di Chernobyl 40 anni dopo | la zona di esclusione è un laboratorio a cielo aperto

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A quarant'anni dal disastro di Chernobyl, la zona di esclusione continua ad attrarre l’attenzione degli studiosi che analizzano gli effetti delle radiazioni sugli ecosistemi locali. In quest’area, dove l’attività umana è praticamente assente, vengono monitorati comportamenti e adattamenti di diverse specie di animali e piante. La zona si configura come un laboratorio naturale in cui si osservano le reazioni di organismi viventi alle alte dosi di radiazioni e alle condizioni ambientali alterate.

Dopo 40 anni dal disastro di Chernobyl la zona di esclusione è studiata da scienziati di tutto il mondo per capire come le specie viventi, animali e vegetali, abbiano risposto alle elevatissime dosi di radiazioni, oltre agli altri fattori ambientali. Alcune specie hanno subito effetti devastanti, ma altre hanno ripopolato l'area in modo inaspettato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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