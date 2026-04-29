Putin chiama Trump telefonata di un’ora e mezza | ok a tregua in Ucraina il 9 maggio Così Mosca blinda la parata dai missili di Kiev

Il presidente russo e l’ex presidente statunitense hanno avuto una telefonata di circa un’ora e mezza, durante la quale hanno discusso di una possibile tregua in Ucraina prevista per il 9 maggio. Mosca ha annunciato che la proposta di cessate il fuoco è stata approvata, mentre si avvicina la celebrazione della parata militare a Mosca, con le forze di Kiev che mantenere le proprie posizioni.

Roma, 29 aprile 2026 – Si aprono spiragli per una tregua in Ucraina, da capire quanto strumentale o dettata dai secondi fini della Russia. Nel corso di una telefonata durata circa un’ora e mezza, Vladimir Putin, definita “cordiale e professionale”, ha informato oggi Donald Trump della sua disponibilità a dichiarare un cessate il fuoco durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria, il 9 maggio. Lo riferisce il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov citato dalla Tass, che spiega come la chiamata sia avvenuta su iniziativa del laeder del Cremlino e riferisce che il tycoon avrebbe offerto il suo sostegno alla proposta dello zar. Durante la conversazione, il presidente americano ha assicurato al suo omologo russo che un accordo per risolvere il conflitto in Ucraina è ormai vicino, ha riferito ancora Ushakov.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Putin chiama Trump, telefonata di un’ora e mezza: ok a tregua in Ucraina il 9 maggio. Così Mosca blinda la parata dai missili di Kiev L'Europa schiacciata tra Trump e Putin: Groenlandia, Ucraina e Venezuela prove del suo fallimento Notizie correlate Trump-Putin, telefonata di un’ora e mezza: ok a tregua in Ucraina il 9 maggio. Così Mosca blinda la parata dai missili di KievRoma, 29 aprile 2026 – Si aprono spiragli per una tregua in Ucraina, da capire quanto strumentale o dettata dai secondi fini della Russia. Leggi anche: Telefonata Putin-Trump: “Durata oltre un’ora e mezza”. Il presidente russo pronto a una tregua per il Giorno della Vittoria