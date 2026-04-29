Nella giornata di oggi si è svolta una lunga telefonata tra il presidente di uno dei paesi coinvolti e il presidente di un altro paese. La conversazione, durata circa un’ora e mezza, ha portato a un accordo su una possibile tregua in Ucraina prevista per il 9 maggio. Mosca ha annunciato che questa pausa potrebbe permettere di blindare la parata prevista in città, mentre nella regione si intensificano le tensioni e le operazioni militari.

Roma, 29 aprile 2026 – Si aprono spiragli per una tregua in Ucraina, da capire quanto strumentale o dettata dai secondi fini della Russia. Nel corso di una telefonata durata circa un’ora e mezza, Vladimir Putin ha informato oggi Donald Trump della sua disponibilità a dichiarare un cessate il fuoco durante le celebrazioni del Giorno della Vittoria, il 9 maggio. Lo riferisce il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov citato dalla Tass, che conferma la chiamata tra i due presidenti e riferisce che il tycoon avrebbe offerto il suo sostegno alla proposta dello zar. Durante la conversazione, il presidente americano avrebbe assicurato al suo omologo russo che un accordo per risolvere il conflitto in Ucraina è ormai vicino, ha riferito ancora Ushakov.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump-Putin, telefonata di un’ora e mezza: ok a tregua in Ucraina il 9 maggio. Così Mosca blinda la parata dai missili di Kiev

Trump Invites Putin to Gaza Board of Peace; Macron Declines

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UCRAINA | Putin ha informato Trump della sua disponibilità a dichiarare un cessate il fuocodurante le celebrazioni del Giorno della Vittoria, il 9 maggio. Lo rende noto Mosca. #ANSA - facebook.com facebook

Le avevano provate tutte, Trump e Putin, per salvare #Orban. Con la più clamorosa interferenza in elezioni europee da decenni. Hanno straperso. La libertà è più forte delle dittature, l’Europa è più forte delle autocrazie. Grazie @magyarpeterMP I love #Hunga x.com