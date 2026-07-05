Claudio Poletti si dimette dalla presidenza dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Lo ha annunciato ai colleghi durante l’ultimo Consiglio Ucman, dopo l’approvazione unanime del nuovo statuto. Poletti ha dichiarato di voler dedicare più tempo a Finale. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’ente. Non sono stati forniti dettagli sui tempi delle dimissioni.

Claudio Poletti, sindaco di Finale, pronto all’addio dalla presidenza della Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman). Lo ha anticipato ai colleghi nell’ultimo Consiglio Ucman dopo l’approvazione, a voti unanimi, del nuovo statuto dell’Unione. Per la successione in pole position la sindaca di Concordia Marika Menozzi, che – a detta di alcuni sindaci – non ha ancora sciolto la riserva. La decisione di Poletti, che non ha ancora raggiunto i due anni e mezzo previsti per il suo mandato, è legata a molteplici fattori. "Sì confermo – ha detto Poletti -. Il nuovo statuto fissa a 18 mesi la durata del presidente e la condivisione delle responsabilità e rotazione dei ruoli alla base della decisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ucman, Poletti si dimette: "Voglio pensare a Finale"

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